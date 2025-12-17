Фото: ОГП

До суду направлено справу батьків, які впродовж семи років вчиняли дії сексуального характеру стосовно власної доньки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що відколи дитині виповнилося шість місяців, впродовж 2016-2023 років обвинувачені розбещували доньку та вчиняли щодо неї насильницькі дії сексуального характеру, користуючись безпорадним станом дитини. Всі свої дії батьки знімали на камеру, створюючи порнографічні матеріали.

Під час обшуків вдома у родини правоохоронці виявили та вилучили технічні пристрої з файлами, які є доказами злочинної діяльності. Отримані матеріали свідчать, що дівчинку піддавали сексуальному насильству.

Наразі дитина перебуває під належним соціальним супроводом.

Подружжю оголосили підозру за ст. 152, 153, 156, 301, 301-1 КК України (вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини та її розбещення, створення та зберігання дитячої порнографії).

Зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру жителю Житомирського району, який неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок.