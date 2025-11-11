18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 18:54

Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ

11 листопада 2025, 18:54
Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, який представляє державу в наглядовій раді НАЕК «Енергоатом», оголосив про свою відставку

Про це він повідомив увечері 11 листопада на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Причиною рішення, за словами Милованова, стала бездіяльність наглядової ради після відкриття НАБУ кримінального провадження щодо корупції в компанії.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для дій. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним", — написав Милованов.

Він розповів, що ініціював позачергове засідання наглядової ради, аби домогтися адекватної реакції на корупційний скандал. Милованов пропонував ухвалити два ключові рішення:

Тимчасово відсторонити посадовців, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.

Створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів та forensic-аудиту.

Втім, за словами Милованова, більшість членів наглядової ради проігнорували необхідність реальних дій, обмежившись формальними рішеннями.

"Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і наглядової ради "Енергоатому”. Пробудження не відбулося. Натомість – дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться", — зазначив він.

Як повідомлялось, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до складу якої увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Зловмисники побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, включаючи Національну атомну енергогенеруючу компанію "Енергоатом".

Енергоатом корупційний скандал
