Сирський заявив, що РФ наростила майже мільйонне угруповання для стратегічного наступу на Україну

фото: Міноборони

РФ наростила угруповання військ до близько 710 тисяч бійців для ведення стратегічної наступальної операції проти України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною.

Сирський зазначив, що попри значні втрати, Росія не відмовляється від наступальних дій, однак суттєвих оперативних успіхів досягти не змогла.

"Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб", – додав він.

Також Сирський заявив, що українські військові відкинули окупантів від Куп'янська на Харківщині та контролюють майже 90% міста.