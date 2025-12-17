"Азовці" показали, як знищують окупантів на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські захисники знищили штурмову групу росіян на Добропільському напрямку. Російські загарбники для наступу застосували майже два десятки квадроциклів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Завдяки професійній та оперативній реакції Сил оборони України, черговий російський наступ завершився на півдорозі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скориставшись туманом і поганою видимістю, росіяни намагалися здійснити мотопіхотний штурм у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов", але спроба штурмузавершилась для них повним фіаско.

Як повідомлялось, українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська на Донеччині. Це сталось 11 грудня.