"Азовці" показали, як знищують окупантів на Донеччині
Українські захисники знищили штурмову групу росіян на Добропільському напрямку. Російські загарбники для наступу застосували майже два десятки квадроциклів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram 1-го корпусу НГУ "Азов".
"Завдяки професійній та оперативній реакції Сил оборони України, черговий російський наступ завершився на півдорозі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скориставшись туманом і поганою видимістю, росіяни намагалися здійснити мотопіхотний штурм у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов", але спроба штурмузавершилась для них повним фіаско.
Як повідомлялось, українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська на Донеччині. Це сталось 11 грудня.
За добу ЗСУ ліквідували понад 1700 росіян – ГенштабВсі новини »
17 грудня 2025, 10:48У Дружківці російський дрон атакував рятувальників: 4 поранені
17 грудня 2025, 10:16Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
16 грудня 2025, 21:39
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
4000 доларів за втечу до Молдови: прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону на Одещині
17 грудня 2025, 14:59В нас добре працюють тільки ті, хто заробляє мільярди на війні.
17 грудня 2025, 14:55До Румунії через Тису за $10 тисяч: на Закарпатті затримали переправника з клієнтами
17 грудня 2025, 14:32Смертельна ДТП на Прикарпатті: Porsche та Audi влетіли в один одного
17 грудня 2025, 14:30На Дніпропетровщині батьки впродовж 7 років ґвалтували та знімали у порно власну доньку
17 грудня 2025, 14:20Родині загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної виплатять понад 300 тис. грн до кінця року
17 грудня 2025, 14:16Чорний дим і полум'я: у Запоріжжі загорілось підприємство
17 грудня 2025, 14:10В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 14:04В Україні зобов'язали міністрів звітувати про виконану на посаді роботу перед звільненням
17 грудня 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »