Мін'юст вимагає конфіскації активів ексміністра МВС Віталія Захарченка

Фото: з відкритих джерел

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення у дохід держави активів колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Йдеться про конфіскацію шести об'єктів нерухомості, серед яких дві квартири у Києві, а також корпоративних прав та коштів на банківських рахунках.

Як відомо, у лютому 2014 року після Революції Гідності Захарченко втік до Росії. Там він почав активно поширювати російські наративи, публічно виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, у березні 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти Захарченка та ще дев'яти зрадників України.

У листопаді 2024 року глава держави підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшли 34 особи, серед них і Віталій Захарченко.