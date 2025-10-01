09:58  01 жовтня
01 жовтня 2025, 11:27

Директорка ЦПК Дар'я Каленюк: влада ліпить із мого чоловіка ухилянта

01 жовтня 2025, 11:27
Фото: Deutsche Welle
Співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції (ЦПК) Дар'я Каленюк повідомила, що у її чоловіка в додатку "Резерв+" раптово змінився статус на "в розшуку", хоча він має законне право на відстрочку від мобілізації та оформив усі необхідні документи

Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

"Мій молодший син, якому 9 років, має інвалідність. Це дає законне право моєму чоловікові Оресту на відстрочку від мобілізації. Однак прямо зараз влада ліпить з нього ухилянта. Це – їхня помста за мою публічну критику та викриття від ЦП", – зазначила Каленюк.

За словами активістки, чоловік виконав усі законні вимоги та подав документи на відстрочку через дитину з інвалідністю, але відповіді не отримав. Натомість три дні тому його статус у "Резерв+" несподівано змінився на "в розшуку".

Каленюк зазначила, що це, ймовірно, є продовженням тиску на Центр протидії корупції та особисто на неї з метою змусити замовкнути. Вона також повідомила про стеження за чоловіком та очікує можливих провокацій.

"Наша родина, як і команда ЦПК, свідомо готова до всіх атак влади. Це ціна, яку ми вже більше ніж десятиліття платимо, аби називати речі своїми іменами: викривати топ-корупцію, критикувати топ-очільників держави, будувати та захищати антикорупційні інституції, просувати важкі зміни в секторі безпеки та оборони", – підкреслила активістка.

Довідка: Дар'я Каленюк – співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції, громадська діячка та антикорупційна активістка. Вона відома своєю публічною критикою високопосадовців, розслідуваннями топ-корупції в Україні та просуванням антикорупційних реформ у державних інституціях.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання. Згодом суд продовжив термін дії запобіжного заходу – до 19 жовтня 2025 року.

