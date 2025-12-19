"Я навіть не знав, як жити далі": співак Віталій Козловський зізнався, як насправді розпочався роман із його піврницею

Фото з відкритих джерел

У 2023 році артист таємно одружився, а згодом стало відомо, що він став батьком. Тепер він розповів, як у нього та його піарниці Юлії Бакуменко розпочався роман

За словами Віталія Козловського, тоді в нього був такий момент в житті, що він не знав як жити далі. Тому він запропонував своїй піарниці Юлії полетіти до Таїланду, щоб відволіктися. Вона погодилась, а згодом саме ця поїздка стала початком їхнього роману.

"Я був розбитий вщент у душі. Я навіть не знав, як жити далі. От такий от був у мене період у житті. І просто однієї миті, сидячи на кухні, я кажу: "А полетіли до Таїланду після Нового року через тиждень". Ми за два тижні купили квитки і полетіли до Таїланду на тиждень. Все почалося з тієї поїздки", - каже артист.

Співак розповів, що вони летіли до Таїланду як друзі, але коли повертались - уже розуміли, що тепер це щось більше.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський зізнавався, що мав проблеми із залежностями. Водночас артист зазначав, що зараз у його житті немає алкоголю.