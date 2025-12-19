20:55  18 грудня
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
19:02  18 грудня
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18:15  18 грудня
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 00:30

"Я навіть не знав, як жити далі": співак Віталій Козловський зізнався, як насправді розпочався роман із його піврницею

19 грудня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 2023 році артист таємно одружився, а згодом стало відомо, що він став батьком. Тепер він розповів, як у нього та його піарниці Юлії Бакуменко розпочався роман

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Віталія Козловського, тоді в нього був такий момент в житті, що він не знав як жити далі. Тому він запропонував своїй піарниці Юлії полетіти до Таїланду, щоб відволіктися. Вона погодилась, а згодом саме ця поїздка стала початком їхнього роману.

"Я був розбитий вщент у душі. Я навіть не знав, як жити далі. От такий от був у мене період у житті. І просто однієї миті, сидячи на кухні, я кажу: "А полетіли до Таїланду після Нового року через тиждень". Ми за два тижні купили квитки і полетіли до Таїланду на тиждень. Все почалося з тієї поїздки", - каже артист.

Співак розповів, що вони летіли до Таїланду як друзі, але коли повертались - уже розуміли, що тепер це щось більше.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський зізнавався, що мав проблеми із залежностями. Водночас артист зазначав, що зараз у його житті немає алкоголю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Робив це холоднокровно: блогерка Сімбочка розповіла, як її колишній чоловік позбувся тіла дитини після викидня
17 грудня 2025, 21:30
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Ліки, психіатр та спокійний ритм життя: співак Вельбой переїхав із Києва - де зараз живе артист
16 грудня 2025, 02:30
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
19 грудня 2025, 02:30
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
19 грудня 2025, 01:30
Україна заробитла понад 100 мільйонів доларів на експорті вершкового масла
18 грудня 2025, 23:30
Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
18 грудня 2025, 23:25
Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17
Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10
Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59
У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »