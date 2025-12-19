Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк

Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча Леся Нікітюк в Instagram має понад 4 мільйони підписників. Це дуже велика аудиторія, тож і ціни на рекламу відповідні

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Зазначається, що тарифи на рекламу в Лесі Нікітюк такі:

2 stories — 80 000 грн

3 stories — 95 000 грн

Reels — 250 000 грн

Допис / TikTok — 200 000 грн

Дублювання в TikTok — 90 000 грн.

Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.