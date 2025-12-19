Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк в Instagram має понад 4 мільйони підписників. Це дуже велика аудиторія, тож і ціни на рекламу відповідні
Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.
Зазначається, що тарифи на рекламу в Лесі Нікітюк такі:
- 2 stories — 80 000 грн
- 3 stories — 95 000 грн
- Reels — 250 000 грн
- Допис / TikTok — 200 000 грн
- Дублювання в TikTok — 90 000 грн.
Нагадаємо, що влітку Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.
