Україна заробитла понад 100 мільйонів доларів на експорті вершкового масла
Стало відомо, скільки вершкового масла Україна експортувала цьогоріч. Йдеться про період із січня по листопад
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
За 11 місяців 2025 року було експортовано 14,2 тисячі тонн вершкового масла. Це у 2,1 раза більше, аніж за такий же період минулого року. У грошовому еквіваленті це близько 101,9 мільйона доларів.
Найбільше українського продукту купували Молдова (30%), Польща (9,8%) та Азербайджан (9,7%).
Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).
Україна експортувала м'яса на мільярд доларівВсі новини »
17 грудня 2025, 23:50Мед принесе Україні понад 100 мільйонів доларів: український продукт активно продається в ЄС
17 грудня 2025, 11:05В Україні може з'явитися новий податок
16 грудня 2025, 16:49
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
19 грудня 2025, 02:30Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
19 грудня 2025, 01:30"Я навіть не знав, як жити далі": співак Віталій Козловський зізнався, як насправді розпочався роман із його піврницею
19 грудня 2025, 00:30Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
18 грудня 2025, 23:25Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »