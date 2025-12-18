20:55  18 грудня
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
19:02  18 грудня
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18:15  18 грудня
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
18 грудня 2025, 23:30

Україна заробитла понад 100 мільйонів доларів на експорті вершкового масла

18 грудня 2025, 23:30
Ілюстративне фото
Стало відомо, скільки вершкового масла Україна експортувала цьогоріч. Йдеться про період із січня по листопад

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За 11 місяців 2025 року було експортовано 14,2 тисячі тонн вершкового масла. Це у 2,1 раза більше, аніж за такий же період минулого року. У грошовому еквіваленті це близько 101,9 мільйона доларів.

Найбільше українського продукту купували Молдова (30%), Польща (9,8%) та Азербайджан (9,7%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
07 серпня 2025
