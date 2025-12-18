Україна заробитла понад 100 мільйонів доларів на експорті вершкового масла

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За 11 місяців 2025 року було експортовано 14,2 тисячі тонн вершкового масла. Це у 2,1 раза більше, аніж за такий же період минулого року. У грошовому еквіваленті це близько 101,9 мільйона доларів.

Найбільше українського продукту купували Молдова (30%), Польща (9,8%) та Азербайджан (9,7%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).