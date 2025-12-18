Україна може залишитися без заморожених активів РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Лідери ЄС не змогли сьогодні домовитися про передачу заморожених активів РФ Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання, після першого дня саміту у Брюсселі лідери ЄС не змогли досягти угоди щодо фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

У підсумковому комюніке, опублікованому ввечері 18 грудня, це питання відсутнє.

Документ починається з розділу II, присвяченого ситуації на Близькому Сході, тоді як главу I, де планувалося розглянути фінансування України на 2026-2027 роки, пропущено.

Обговорення питання виділення кредиту Україні триватимуть 19 грудня.

Як повідомлялось, Ірландія надасть Україні 125 млн євро на підтримку оборони та енергетики. До речі, Ірландія вже передала Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони в лютому 2025 року.