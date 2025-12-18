20:55  18 грудня
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
19:02  18 грудня
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18:15  18 грудня
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 23:10

Україна може залишитися без заморожених активів РФ

18 грудня 2025, 23:10
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лідери ЄС не змогли сьогодні домовитися про передачу заморожених активів РФ Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання, після першого дня саміту у Брюсселі лідери ЄС не змогли досягти угоди щодо фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

У підсумковому комюніке, опублікованому ввечері 18 грудня, це питання відсутнє.

Документ починається з розділу II, присвяченого ситуації на Близькому Сході, тоді як главу I, де планувалося розглянути фінансування України на 2026-2027 роки, пропущено.

Обговорення питання виділення кредиту Україні триватимуть 19 грудня.

Як повідомлялось, Ірландія надасть Україні 125 млн євро на підтримку оборони та енергетики. До речі, Ірландія вже передала Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони в лютому 2025 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна політика ЄС
У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44
ЗМІ: українська делегація може приїхати до Маямі слідом за російським представником
18 грудня 2025, 10:29
Понад пів мільярда бюджетного фінансування партії "Слуга Народу" на ЗСУ: Олена Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва політсилою
17 грудня 2025, 18:59
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
18 грудня 2025, 23:25
Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17
Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59
У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії
18 грудня 2025, 21:52
Вдова Михайла Клименка вперше звернулася до фанів гурту ADAM після похорону чоловіка
18 грудня 2025, 21:43
36-річний закарпатець намагався провезти 10 ящиків цигарок на 300 тис. грн: що загрожує водієві
18 грудня 2025, 21:35
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »