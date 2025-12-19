20:55  18 грудня
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
19:02  18 грудня
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18:15  18 грудня
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 02:30

Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну

19 грудня 2025, 02:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Старша донька Олі Полякової нарешті мала можливість приїхати додому в гості. З собою вона привезла чоловіка, молодого музиканта Едена

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Маша Полякова показала перше фото із чоловіком, зроблене в Україні. Як виявилось, однією з першою локацією, яку вона показала своєму коханому американцю, став звичайний продуктовий магазин, і це виявилось для хлопця вже здивуванням.

"Магазини значно кращі, ніж ті, що ми маємо в США. Я приголомшений", - зізнався Еден.

Також Маша розповіла, що вдома вони із чоловіком уже спробували борщ. Едену полюбилась національна страва.

Нагадаємо, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Робив це холоднокровно: блогерка Сімбочка розповіла, як її колишній чоловік позбувся тіла дитини після викидня
17 грудня 2025, 21:30
"Все це тебе вбиває": співак Віталій Козловський відверто розповів про залежності
17 грудня 2025, 20:30
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
19 грудня 2025, 01:30
"Я навіть не знав, як жити далі": співак Віталій Козловський зізнався, як насправді розпочався роман із його піврницею
19 грудня 2025, 00:30
Україна заробитла понад 100 мільйонів доларів на експорті вершкового масла
18 грудня 2025, 23:30
Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
18 грудня 2025, 23:25
Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17
Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10
Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59
У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »