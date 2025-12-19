Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну

Фото з відкритих джерел

Старша донька Олі Полякової нарешті мала можливість приїхати додому в гості. З собою вона привезла чоловіка, молодого музиканта Едена

Маша Полякова показала перше фото із чоловіком, зроблене в Україні. Як виявилось, однією з першою локацією, яку вона показала своєму коханому американцю, став звичайний продуктовий магазин, і це виявилось для хлопця вже здивуванням.

"Магазини значно кращі, ніж ті, що ми маємо в США. Я приголомшений", - зізнався Еден.

Також Маша розповіла, що вдома вони із чоловіком уже спробували борщ. Едену полюбилась національна страва.

Нагадаємо, що Маша та Еден ще не святкували весілля. Пара просто зареєструвала шлюб, але не влаштовувала традиційну "вечірку" поки що. При цьому Оля Полякова в інтерв'ю зізнавалась, що вона не збирається оплачувати весілля старшої доньки. На думку артистки, якщо Маша вже вийшла заміж, то оплачувати весілля повинен чоловік або вона сама, але не мама.