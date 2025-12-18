Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
Українські прикордонники разом з Силами оборони знищують російських штурмовиків, трощать їх логістику й палять «броню»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"20, 50, 80 – щодня показник ліквідованих пілотами прикордонного підрозділу "Фенікс" окупантів сягає нових позначок, а інколи навіть перевалює за сотню на добу", – йдеться у повідомленні.
Зокрема прикордонники показали, як нищать окупантів на Покровському напрямку.
Нагадаємо, на Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян. Йдеться про машини Тип-63.
На фронті загинув екіпаж українського Мі-24Всі новини »
18 грудня 2025, 18:40ППО знешкодила 63 з 82 російських дронів: є влучання на 12 локаціях
18 грудня 2025, 08:49На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії
18 грудня 2025, 21:52Вдова Михайла Клименка вперше звернулася до фанів гурту ADAM після похорону чоловіка
18 грудня 2025, 21:4336-річний закарпатець намагався провезти 10 ящиків цигарок на 300 тис. грн: що загрожує водієві
18 грудня 2025, 21:35У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »