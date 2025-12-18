20:55  18 грудня
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
19:02  18 грудня
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18:15  18 грудня
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
18 грудня 2025, 23:25

Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку

18 грудня 2025, 23:25
фото: ДПСУ
Українські прикордонники разом з Силами оборони знищують російських штурмовиків, трощать їх логістику й палять «броню»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"20, 50, 80 – щодня показник ліквідованих пілотами прикордонного підрозділу "Фенікс" окупантів сягає нових позначок, а інколи навіть перевалює за сотню на добу", – йдеться у повідомленні.

Зокрема прикордонники показали, як нищать окупантів на Покровському напрямку.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян. Йдеться про машини Тип-63.

війна відео Донецька область втрати росіян ДПСУ
На фронті загинув екіпаж українського Мі-24
18 грудня 2025, 18:40
ППО знешкодила 63 з 82 російських дронів: є влучання на 12 локаціях
18 грудня 2025, 08:49
На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17
Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10
Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59
У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
18 грудня 2025, 22:44
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії
18 грудня 2025, 21:52
Вдова Михайла Клименка вперше звернулася до фанів гурту ADAM після похорону чоловіка
18 грудня 2025, 21:43
36-річний закарпатець намагався провезти 10 ящиків цигарок на 300 тис. грн: що загрожує водієві
18 грудня 2025, 21:35
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
