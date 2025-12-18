20:55  18 грудня
18 грудня 2025, 22:00

На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ

18 грудня 2025, 22:00
Фото: ілюстративне
Через укуси хворих на сказ тварин у Запорізькій області виникають складнощі з доступом до вакцинації, що загрожує життю військових та цивільних

Про це повідомляє Суспільне.Запоріжжя, передає RegioNews.

На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусила кішка, хвора на сказ, через що його екстрено доправили до Дніпра для першої дози вакцини. Через брак державного препарату у деяких медзакладах Запоріжжя і загрозу для життя бійця рішення про транспортування було ухвалене негайно.

За словами військового лікаря 108-ї бригади ТРО Івана Кондратенка, у приватній клініці Дніпра військовий отримав першу дозу вакцини. Наступні щеплення він пройшов уже в Запоріжжі. Медик наголосив, що сказ залишається смертельною хворобою, а єдиний спосіб захисту – почати і завершити повний курс імунізації якнайшвидше.

Як уточнили в Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, повної відсутності вакцини у регіоні не зафіксовано, але через збільшення кількості випадків укусів тваринами з липня 2025 року препарату тимчасово бракувало у деяких медзакладах. Нині вакцина наявна у всіх закладах, що надають антирабічну допомогу.

Факт інциденту привернув увагу суспільства після публікації лікаря в соцмережах. Водночас випадок демонструє потребу у своєчасній організації доступу до антирабічної вакцинації, особливо для людей у зоні бойових дій, де ризик контакту з хворими тваринами зростає.

Раніше повідомлялося, на Сумщині з початку року вже підтверджено 10 випадків сказу у тварин – стільки ж, скільки було зафіксовано за весь минулий рік, що свідчить про тривожне зростання захворюваності в регіоні.

