20:55  18 грудня
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
19:02  18 грудня
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18:15  18 грудня
На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 22:44

У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ

18 грудня 2025, 22:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Керівник фракції «Слуга народ» Давид Арахамія заявив, що на наразі перемовин можливість укладення гарної мирної угоди з РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У четвер, 18 грудня Арахамія заявив, що нині Україна стоїть перед вибором між поганою угодою або продовженням війни до появи нового вікна для переговорів.

"Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода – ІФ-У) буде або погана, або дуже погана, або її не буде", – зазначив він.

За його словами, за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є укласти угоду, тоді як без участі американців шансів угоди не буде, буде лише військовий шлях вирішення проблеми.

Арахамія додав, що наразі у Кремля риторика дуже проста – "black and white": віддайте Донбас".

Раніше у Трампа заявили, що Путін не прагне миру і хоче захопити всю Україну. Також там вважають, що Росія намагається посилити тиск на фронті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна політика Арахамія Давид Георгійович
Комітети ВР знову відкриті для журналістів та активістів: Зеленський підписав закон
18 грудня 2025, 10:56
Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову
18 грудня 2025, 08:59
У "Слузі народу" обрали нового голову партії
17 грудня 2025, 17:59
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямку
18 грудня 2025, 23:25
Європі зараз якоюсь мірою вигідна наша війна
18 грудня 2025, 23:17
Україна може залишитися без заморожених активів РФ
18 грудня 2025, 23:10
Справа Міндіча – це лише маленький фрагмент величезної корупції
18 грудня 2025, 22:59
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії
18 грудня 2025, 21:52
Вдова Михайла Клименка вперше звернулася до фанів гурту ADAM після похорону чоловіка
18 грудня 2025, 21:43
36-річний закарпатець намагався провезти 10 ящиків цигарок на 300 тис. грн: що загрожує водієві
18 грудня 2025, 21:35
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »