У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ
Керівник фракції «Слуга народ» Давид Арахамія заявив, що на наразі перемовин можливість укладення гарної мирної угоди з РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У четвер, 18 грудня Арахамія заявив, що нині Україна стоїть перед вибором між поганою угодою або продовженням війни до появи нового вікна для переговорів.
"Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода – ІФ-У) буде або погана, або дуже погана, або її не буде", – зазначив він.
За його словами, за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є укласти угоду, тоді як без участі американців шансів угоди не буде, буде лише військовий шлях вирішення проблеми.
Арахамія додав, що наразі у Кремля риторика дуже проста – "black and white": віддайте Донбас".
Раніше у Трампа заявили, що Путін не прагне миру і хоче захопити всю Україну. Також там вважають, що Росія намагається посилити тиск на фронті.