У Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У четвер, 18 грудня Арахамія заявив, що нині Україна стоїть перед вибором між поганою угодою або продовженням війни до появи нового вікна для переговорів.

"Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода – ІФ-У) буде або погана, або дуже погана, або її не буде", – зазначив він.

За його словами, за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є укласти угоду, тоді як без участі американців шансів угоди не буде, буде лише військовий шлях вирішення проблеми.

Арахамія додав, що наразі у Кремля риторика дуже проста – "black and white": віддайте Донбас".

Раніше у Трампа заявили, що Путін не прагне миру і хоче захопити всю Україну. Також там вважають, що Росія намагається посилити тиск на фронті.