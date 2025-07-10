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10 липня 2025, 13:17

Оновлення уряду відкладається: коли очікується перезавантаження

10 липня 2025, 13:17
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фото: з відкритих джерел
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Заміна складу Кабінету Міністрів, яку неформально називають "великим ліжко-пересуванням", відкладається. Попередньо переноситься з липня на 19 серпня

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, оновлення уряду попередньо переноситься з липня на 19 серпня, коли планують провести додатковий пленарний тиждень.

"Причини дві. Поки не встигають чисто фізично погодити весь перелік уряду та хочу якусь програму, комунікацію і все таке. Почав трохи здогадуватися, що якось воно не дуже то як оновлення в такому вигляді і буде", — зазначив депутат.

Железняк також додав, що остаточне рішення ще не ухвалене — ситуація може змінитися, зважаючи на позицію Офісу Президента.

"Чи є це остаточне рішення? Ні, тому пишу: станом на зараз . Мʼяко кажучи, не всі в ОП такі відкладення подобаються, тому зараз можуть ще переграти. Все ж таки якраз поруч у поїздці у Римі вухо прийняття рішень", – каже нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк говорив про можливі зміни в уряді.

Згодом з'являлась інформація, що ці кадрові ротації можуть відбутися 15 липня. У політичних колах все активніше обговорюють кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на пост прем'єр-міністра.

Окрім того, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони.

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