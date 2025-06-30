Безугла назвала кандидатів на заміну Умєрова та Сирського
Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про ймовірні кадрові ротації у секторі оборони
Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, передає RegioNews.
За її словами, замість чинного міністра оборони Рустема Умєрова розглядається кандидатуру Сергія Боєва.Також обговорюється призначення Олексія Гнатова на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
Що відомо про можливих кандидатів
Сергій Боєв — перший заступник міністра оборони України. Має досвід у міжнародних фінансах та енергетиці. Брав участь у розвитку оборонної промисловості та євроінтеграції в оборонній сфері. Вільно володіє англійською. Призначений на посаду першого заступника міністра оборони у квітні 2025 році.
Андрій Гнатов — український генерал, начальник Генштабу ЗСУ з березня 2025 року. Має великий бойовий досвід, командував обороною Миколаєва та Одеського регіону. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького та іншими військовими відзнаками.
Нагадаємо, раніше про можливі зміни в уряді детально розповів народний депутат Ярослав Железняк.
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