Обновление правительства откладывается: когда ожидается перезагрузка

фото: из открытых источников

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, обновление правительства предварительно переносится с июля на 19 августа, когда планируется провести дополнительная пленарная неделя.

"Причины две. Пока не успевают чисто физически согласовать весь перечень правительства и хочу какую-то программу, коммуникацию и все такое. Начал немного догадываться, что как-то оно не очень-то как обновление в таком виде и будет", - отметил депутат.

Железняк также добавил, что окончательное решение еще не принято — ситуация может измениться, учитывая позицию Офиса Президента.

"Есть ли это окончательное решение? Нет, поэтому пишу: по состоянию на сейчас. Мягко говоря, не все в ОП такие отложения нравятся, поэтому сейчас могут еще переиграть. Все же как раз рядом в поездке в Риме ухо принятия решений", – говорит нардеп.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк говорил о возможных изменениях в правительстве.

Впоследствии появлялась информация, что эти кадровые ротации могут состояться 15 июля. В политических кругах все активнее обсуждают кандидатуру министерши экономики Юлии Свириденко на пост премьер-министра.

Кроме того, народная депутат Марьяна Безугла сообщила о возможных кадровых ротациях в секторе обороны.

Читайте также: Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится