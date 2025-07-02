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02 липня 2025, 14:22

Кабмін звільнив Тараса Креміня з посади мовного омбудсмена

02 липня 2025, 14:22
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фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України не продовжив контракт Тарасу Кременю, який обіймав посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Його п'ятирічна каденція, що почалася 8 липня 2020 року, завершилася

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Згідно із законом, Кабмін має право призначати на посаду мовного омбудсмена кандидатуру уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Міністерством культури та Мін’юстом.

Як відомо, Кремінь не включений до переліку кандидатів на новий термін, і, за його словами, до нього не зверталися із запрошенням продовжити роботу. Він пояснив, що, ймовірно, став "незручним".

Натомість понад 30 культурних і громадських діячів, серед яких Ліна Костенко, Оксана Забужко, Сергій Жадан та інші, виступили із зверненням, підтримавши повторне призначення Кременя і закликаючи уряд не призначати кандидатів без відповідного досвіду.

Довідка: Тарас Кремінь — український політик, викладач і державний службовець. Народився 10 червня 1978 року на Миколаївщині.

Народний депутат VIII скликання від партії "Народний фронт".

У 2020–2025 роках обіймав посаду Уповноваженого із захисту державної мови (мовного омбудсмена).

За освітою філолог, доктор наук, доцент. Активно відстоював розвиток та захист української мови.

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Кабмін Тарас Кремінь Омбудсмен українська мова контракт уповноважений посада
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