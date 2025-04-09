Суд пом'якшив умови арешту для ірпінського міського голови

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Про це повідомив Київський апеляційний суд, передає RegioNews.

Зазначається, що 8 квітня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисту на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 19 березня 2025 року, яким підозрюваному Маркушину було продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За результатами розгляду апеляції, скаргу адвоката частково задоволено.

Підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 23 квітня 2025 року.

Маркушину заборонено залишати місце проживання за визначеною адресою з 23:00 до 06:00 години наступного дня. За винятком випадків отримання медичної допомоги чи необхідності перебування в укриттях під час повітряної тривоги.

Справа Олександра Маркушина: що відомо

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

У березні Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня.