Мера Ірпеня взято під варту з можливістю застави в 30 млн грн

фото: Cуспільне/Дар'я Григоренко

Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня міського голову Ірпеня Олександра Маркушина з можливістю внести заставу 30 млн гривень. Також його відсторонено від роботи

Про це передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Справа пов'язана із виїздом міського голови Ірпеня за кордон. Він перебував там із 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

"Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР "намалювали" підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів", — сказав Маркушин на засіданні.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент чоловік не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. Сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави у 40 мільйонів гривень.

Натомість адвокат посадовця вважає, що підозра необґрунтована. Маркушин наголосив, що "оскаржуватиме це незаконне рішення".

Довідка:

Олександр Григорович Маркушин — українській політик.

Народився 13 квітня 1980 року в Ірпені, живе там же, має двох синів.

У 1997 році закінчив Ірпінську загальноосвітню школу № 2, після чого закінчив факультет "міське будівництво та господарство" Київського національного університету будівництва та архітектури. А також юридичний факультет Національного університету державної фіскальної служби України.

В 2020 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, де отримав диплом магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

З 20 листопада 2020 року Олександр Маркушин обіймає посаду міського голови Ірпеня.

