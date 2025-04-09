фото: прокуратура

До суду направлений обвинувальний акт стосовно директора ліцею, двох його синів та працівниці закладу в Конотопському районі за фактом розтрати коштів

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Фігурант працевлаштував у очолюваний ним заклад освіти двох синів. Один обіймав посаду керівника гуртка, а в подальшому був переведений на посаду майстра виробничого навчання. Інший – викладач загальноосвітніх предметів та спецдисциплін.

Насправді сини чоловіка не виконували жодних обовʼязків, бо були за кордоном. Однак їм систематично нараховувалась зарплата.

Разом із директором закладу судитимуть його заступницю з навчально-виробничої роботи, яка проставляла в табелі обліку використання робочого часу відмітки про нібито перебування працівників на робочому місці. Також за пособництво в розтраті коштів судитимуть двох синів директора.

Нагадаємо, загалом з листопада 2017 року по вересень 2023 року навчальний заклад через цю схему втратив понад 186 тисяч гривень.