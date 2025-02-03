Мера Ірпеня Маркушина помістили під домашній арешт

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Суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Олександру Маркушину. Його помістили під домашній арешт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Згідно з рішенням суду, очільник міста перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Маркушина звільнили з-під варти в залі суду.

Як відомо, правоохоронці підозрюють Маркушина в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, у Києві судитимуть екс-посадовця з Київзеленбуду. Його звинувачують у розкраданні на ремонті парку в столиці. Експерти підрахували, що він завдав збитків столичній громаді на суму 200 тисяч гривень.