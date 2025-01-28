Фото: Олександр Маркушин

Мера відсторонили з посади на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році

Про це повідомив Олександр Маркушин, передає RegioNews.

Мер Ірпеня заявив, що Печерський районний суд у межах кримінального провадження відсторонив його від посади міського голови. При цьому сам Олександр Маркушин заявив, що вже вдруге став свідком злочину продажних суддів.

"Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана після багатогодинного судового засідання, розгляду кожного доказу і знищеного обвинувачення моїми адвокатами вирішила відсторонити мене від управління Ірпінською громадою на час розслідування мого виїзду за кордон у 2022 році", - каже посадовець.

Він наголосив, що це не просто особиста атака проти нього, а репресія місцевого самоврядування. За його словами, суддя не слухала адвокатів, тягнула час, а згодом - назвала рішення, яке "спустили зверху".

"Ми обов’язково оскаржимо це незаконне рішення найближчим часом в апеляції. Щиро сподіваюся, що судді апеляційної інстанції не стануть продавати себе та принципи правосуддя за брудні гроші", - заявив Олександр Маркушин.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим. За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.