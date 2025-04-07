10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 15:00

У Києві директора підприємства судитимуть за розкрадання 10 млн грн бюджетних коштів

07 квітня 2025, 15:00
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві завершили досудове розслідування у справі щодо масштабного розкрадання коштів місцевого бюджету. Директор підприємства шахрайським шляхом заволодів майже 10 мільйонами гривень, які були призначені для закупівлі кам’яної солі. Обвинувальний акт вже скерували до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, 42-річний підприємець, який очолює одне з київських ТОВ, уклав контракт з комунальним підприємством "Шляхово-експлуатаційне управління Оболонського району" ще в грудні 2022 року.

Предметом договору була поставка великої партії кам’яної солі для промислового використання. Загальна сума контракту сягала майже 10 мільйонів гривень. Однак згодом правоохоронці встановили: понад 1000 тонн солі, які згідно з документами мали надійти на склад комунального підприємства, фактично так і не поставили. Виявилося, що вся продукція "існувала лише на папері".

Аби реалізувати злочинний план, фігурант справи вніс до договорів неправдиву інформацію про обсяги та фактичну доставку продукції. Завдяки підробленим актам і підписам він отримав повну оплату з бюджету, хоча реального постачання не відбулося.

Зловмиснику інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в особливо великих розмірах;
  • ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі справу передали на розгляд суду.

"Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління освіти Подільського району Києва. Його підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень під час закупівлі ламп та ліхтарів для освітлення укриттів у навчальних закладах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підозра Київ розкрадання бюджетні кошти розтрата
Посадовець міськради Дніпра отримав підозру в розтраті 4,4 млн грн, виділених на тероборону
07 квітня 2025, 14:38
Завищували ціни на паливо у прифронтовому районі: правоохоронці викрили "бізнесменів"
04 квітня 2025, 16:05
У Кривому Розі посадовці розкрадали гроші, які виділялись на перевезення тіл загиблих захисників
04 квітня 2025, 15:45
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
У Вінницькій області виявили порушення умов проживання дітей у спецшколі
07 квітня 2025, 15:26
У Києві на хабарі в 10 тисяч доларів затримали депутата Житомирської облради
07 квітня 2025, 15:23
У Рівному зіткнулись "швидка" та легковик: постраждала жінка
07 квітня 2025, 15:16
Вимагав 8200 доларів за документи на оренду ставка: поліцейські затримали жителя Тернопільщини
07 квітня 2025, 15:05
Працювали на РФ: СБУ затримала 7 підлітків за диверсії на залізниці
07 квітня 2025, 14:50
Окупанти обстріляли з артилерії село під Херсоном: тяжко постраждав 20-річний хлопець
07 квітня 2025, 14:50
Посадовець міськради Дніпра отримав підозру в розтраті 4,4 млн грн, виділених на тероборону
07 квітня 2025, 14:38
На Харківщині поліцейські викрили групу наркоторговців, у яких вилучили понад 1 кілограм канабісу
07 квітня 2025, 14:25
У ЗСУ порахували, яку ціну віддає РФ за км² української території
07 квітня 2025, 14:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »