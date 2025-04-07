У Києві директора підприємства судитимуть за розкрадання 10 млн грн бюджетних коштів

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У Києві завершили досудове розслідування у справі щодо масштабного розкрадання коштів місцевого бюджету. Директор підприємства шахрайським шляхом заволодів майже 10 мільйонами гривень, які були призначені для закупівлі кам’яної солі. Обвинувальний акт вже скерували до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, 42-річний підприємець, який очолює одне з київських ТОВ, уклав контракт з комунальним підприємством "Шляхово-експлуатаційне управління Оболонського району" ще в грудні 2022 року.

Предметом договору була поставка великої партії кам’яної солі для промислового використання. Загальна сума контракту сягала майже 10 мільйонів гривень. Однак згодом правоохоронці встановили: понад 1000 тонн солі, які згідно з документами мали надійти на склад комунального підприємства, фактично так і не поставили. Виявилося, що вся продукція "існувала лише на папері".

Аби реалізувати злочинний план, фігурант справи вніс до договорів неправдиву інформацію про обсяги та фактичну доставку продукції. Завдяки підробленим актам і підписам він отримав повну оплату з бюджету, хоча реального постачання не відбулося.

Зловмиснику інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі справу передали на розгляд суду.

"Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління освіти Подільського району Києва. Його підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень під час закупівлі ламп та ліхтарів для освітлення укриттів у навчальних закладах.