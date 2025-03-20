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20 березня 2025, 10:53

Меру Ірпеня Маркушину продовжили домашній арешт

20 березня 2025, 10:53
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фото: Facebook/markushinoleksa
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Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня. Його підозрюють у незаконному перетині кордону в серпні 2022 року

Про це інформує RegioNews із посиланням на Суспільне.

Адвокат Павло Гончаренко пояснив, що Маркушина звинувачують у незаконному перетині кордону, хоча інкримінують статтю "незаконне переправлення особи за попередньою групою осіб".

Серед ризиків, які вказав прокурор, залишається переховування, вплив на свідків, стійкі зв'язки у владі та правоохоронних органах.

Сам Маркушин назвав це рішення заангажованим. Адвокат підозрюваного розповів, що сторона захисту на рішення суду планує подавати апеляційну скаргу.

Що відомо про справу Олександра Маркушина?

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

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суд кордон мер Ірпінь домашній арешт Олександр Маркушин
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