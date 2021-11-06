Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони
Президент Володимир Зеленський запровадив нових міністрів у РНБО
Відповідний Указ оприлюднено на сайті президента України напередодні, передає RegioNews.
Зеленський ввів до складу РНБО людей, які цього тижня стали міністрами: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлію Свириденко, міністра оборони Олексія Резнікова. Водночас, зі складу РНБО виводяться Олексій Любченко, Андрій Таран, Олег Уруський.
Указ набрав чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, 4 листопада Рада призначила заступницю Єрмака міністром економіки, Верещук - міністром реінтеграції, міністром оборони Олексія Резнікова.
3 листопада Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана, міністра екології Абрамовського, звільнила міністрів Любченка та Резнікова.
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