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06 листопада 2021, 18:58 10

Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони

06 листопада 2021, 18:58 10
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський запровадив нових міністрів у РНБО

Відповідний Указ оприлюднено на сайті президента України напередодні, передає RegioNews.

Зеленський ввів до складу РНБО людей, які цього тижня стали міністрами: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлію Свириденко, міністра оборони Олексія Резнікова. Водночас, зі складу РНБО виводяться Олексій Любченко, Андрій Таран, Олег Уруський.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 4 листопада Рада призначила заступницю Єрмака міністром економіки, Верещук - міністром реінтеграції, міністром оборони Олексія Резнікова.

3 листопада Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана, міністра екології Абрамовського, звільнила міністрів Любченка та Резнікова.

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