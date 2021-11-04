Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова

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Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 273 народних депутатів

Представляючи майбутнього міністра Президент України Володимир Зеленський побажав йому бути у залі слави української армії, користуватися повагою серед військових.

Сам же майбутній міністр говорячи про майбутню діяльність на посаді зауважив, що "військова дипломатія буде пріоритетом на посаді". Він також обіцяє провести аудит міністерства.

Після голосування Резніков склав присягу члена Кабінету мністрів

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони, задовольнивши його заяву. Причиною відставки у фракції "Слуги народу" називали провал у здійсненні оборонних закупівель.