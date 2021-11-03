13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
08:24  03 листопада
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму "тиші", загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 13:28 30

Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського

03 листопада 2021, 13:28 30
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада України підтримала звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Відповідне рішення підтримали 322 депутати, передає RegioNews.

Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020.

Відомо, що 19 жовтня до апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на заміну міністру захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роману Абрамовському претендують уже чотири кандидати.

ВР парламент голосування міністр екологія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram