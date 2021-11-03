Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
Верховна Рада України підтримала звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів
Відповідне рішення підтримали 322 депутати, передає RegioNews.
Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020.
Відомо, що 19 жовтня до апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на заміну міністру захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роману Абрамовському претендують уже чотири кандидати.
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