Рада звільнила міністрів Любченка та Резнікова
Верховна Рада 3 листопада підтримала звільнення Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, а також Олексія Резнікова, який був віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
За відставку Любченка проголосували 320 нардепів, а Резнікова - 329, пише RegioNews.
Відомо, що тепер Любченка має замінити заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко, а Резнікова - нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Самого Резнікова планують призначити міністром оборони.
Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України провели обшуки в Олексія Любченка.
Відомо, що Любченко і Резніков подали у відставку 2 листопада.
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