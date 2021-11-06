Резнікова вивели зі складу ТКГ
Президент затвердив зміни у складі делегації України для участі у Тристоронній контактній групі
Зміни затверджені Указом президента №568/2021, передає RegioNews.
1) Тимчасово покласти виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на КОСТІНА Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань;
2) вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі О.Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації, - йдеться в Указі.
Як повідомлялося, Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова.
Раніше Резніков передбачав, що не працюватиме далі в Українській делегації в ТКГ.
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