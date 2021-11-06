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06 листопада 2021, 18:31 4

Резнікова вивели зі складу ТКГ

06 листопада 2021, 18:31 4
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Фото з відкритих джерел
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Президент затвердив зміни у складі делегації України для участі у Тристоронній контактній групі

Зміни затверджені Указом президента №568/2021, передає RegioNews.

1) Тимчасово покласти виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на КОСТІНА Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань;

2) вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі О.Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації, - йдеться в Указі.

Як повідомлялося, Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова.

Раніше Резніков передбачав, що не працюватиме далі в Українській делегації в ТКГ.

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