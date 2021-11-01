Зеленський очолив антирейтинг українських політиків

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Близько третини українців за жодних обставин не проголосували за Президента України Володимира Зеленського, якби вибори Глави держави відбувалися б найближчим часом

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року.

Респондентів запитали, за кого б ви не проголосували за жодних обставин (респонденти могли дати кілька варіантів відповіді).

31,9% респондентів відповіли, що не проголосували б за Зеленського, 31,6% - за колишнього Президента Петра Порошенка 24,7% - за депутата Віктора Медведчука ("Опозиційна платформа - За життя"), 24% - за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка.

15% не проголосували б за жодних обставин за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 13,8% – за лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 11% – за лідера політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока.

Опитування проводилося з 23 по 27 жовтня у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій, методом інтерв'ю серед 1200 повнолітніх респондентів.

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, у жовтні у порівнянні з серпнем електоральний рейтинг Президента Володимира Зеленського знизився на 3,1 процентних пункти до 25,7%, колишнього Президента Петра Порошенка – на 1,9 в.п. до 14%, співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка – на 2,9 п.п. до 11,7%.

У липні 2021 року 56,1% респондентів висловилися, що не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського.

При цьому з січня президент Володимир Зеленський знизив електоральний рейтинг на виборах глави держави на 5 процентних пунктів до 21,2%, про що свідчать дані соціологічного опитування за лютий.