08:44  05 листопада
Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
08:04  05 листопада
Доба в ООС: дев’ять обстрілів українських позицій окупантами
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2021, 14:58 28

За Зеленського готові голосувати чверть виборців, які визначилися – соцдослідження

05 листопада 2021, 14:58 28
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 25% українців серед тих, хто визначився та піде на вибори, якби такі вибори відбулися найближчої неділі

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп" з 23 жовтня до 2 листопада, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами дослідження, друге місце у рейтингу посідає голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з 13%, третє - голова політичної сили "Опозиційний блок" Юрій Бойко з 12%, четверте - голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 11%, п'яте - лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко з 8%, на шостому місці з 7% - колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та лідер партії "Наші" Євген Мураєв, сьоме - колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков із 6%. Інші кандидати не пройшли п'ятивідсотковий поріг.

Також якби найближчої неділі відбулися вибори до Верховної Ради, то до парламенту пройшли б шість партій. Зокрема, 18% респондентів серед тих, хто визначився та піде голосувати, віддали б свої голоси за партію "Слуга народу", 16% за "Батьківщину", стільки ж за "Опозиційну платформу - "За життя", 15% за "Європейську солідарність", 7% за партію "Сила і честь", 6% за партію "Наші". Інші партії не пройшли п'ятивідсотковий поріг.

Опитування проводилося у всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму серед 2400 респондентів. Метод опитування face-to-face. Статистична похибка дослідження не зазначена.

Раніше повідомлялося, що Зеленський очолив антирейтинг українських політиків.

Також відомо, що згідно з ранішим опитуванням наприкінці жовтня до парламенту могли б потрапити до 9 партій.

опитування соціологія дослідження Володимир Зеленський партїї

Офшорний скандал із Зеленським може мати продовження - Разумков
29 жовтня 2021, 10:59
Рейтинг Зеленського просів: скільки громадян підтримують президента
20 жовтня 2021, 10:30
"Гроші не відмивали": Зеленський розповів, для чого він використовував офшори
18 жовтня 2021, 08:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабмін, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua