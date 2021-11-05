За Зеленського готові голосувати чверть виборців, які визначилися – соцдослідження

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За чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 25% українців серед тих, хто визначився та піде на вибори, якби такі вибори відбулися найближчої неділі

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп" з 23 жовтня до 2 листопада, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами дослідження, друге місце у рейтингу посідає голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з 13%, третє - голова політичної сили "Опозиційний блок" Юрій Бойко з 12%, четверте - голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 11%, п'яте - лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко з 8%, на шостому місці з 7% - колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та лідер партії "Наші" Євген Мураєв, сьоме - колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков із 6%. Інші кандидати не пройшли п'ятивідсотковий поріг.

Також якби найближчої неділі відбулися вибори до Верховної Ради, то до парламенту пройшли б шість партій. Зокрема, 18% респондентів серед тих, хто визначився та піде голосувати, віддали б свої голоси за партію "Слуга народу", 16% за "Батьківщину", стільки ж за "Опозиційну платформу - "За життя", 15% за "Європейську солідарність", 7% за партію "Сила і честь", 6% за партію "Наші". Інші партії не пройшли п'ятивідсотковий поріг.

Опитування проводилося у всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму серед 2400 респондентів. Метод опитування face-to-face. Статистична похибка дослідження не зазначена.

Раніше повідомлялося, що Зеленський очолив антирейтинг українських політиків.

Також відомо, що згідно з ранішим опитуванням наприкінці жовтня до парламенту могли б потрапити до 9 партій.