Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны

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Соответствующий Указ обнародован на сайте президента Украины накануне, передает RegioNews.

Зеленский ввел в состав СНБО людей, которые на этой неделе стали министрами: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина, первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко, министра обороны Алексея Резникова. В то же время, из состава СНБО выводятся Алексей Любченко, Андрей Таран, Олег Уруский.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 4 ноября Рада назначила заместительницу Ермака министром экономики, Верещук - министром реинтеграции, министром обороны Алексея Резникова.

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