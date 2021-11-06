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06 ноября 2021, 18:58 10

Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны

06 ноября 2021, 18:58 10
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский ввел новых министров в СНБО

Соответствующий Указ обнародован на сайте президента Украины накануне, передает RegioNews.

Зеленский ввел в состав СНБО людей, которые на этой неделе стали министрами: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина, первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко, министра обороны Алексея Резникова. В то же время, из состава СНБО выводятся Алексей Любченко, Андрей Таран, Олег Уруский.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 4 ноября Рада назначила заместительницу Ермака министром экономики, Верещук - министром реинтеграции, министром обороны Алексея Резникова.

3 ноября Рада отправила в отставку министра обороны Тарана, министра экологии Абрамовского, уволила министров Любченко и Резникова.

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