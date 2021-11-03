Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана

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Верховна Рада звільнила міністра оборони Андрія Тарана, задовольнивши його заяву про відставку

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосував 341 народний депутат.

Міністра звільнили на підставі його власної заяви про відставку.

Розмови про відставку Тарана у політичних колах точилися не один місяць. Серед причин сьогоднішнього рішення називають незадовільне виконання державного оборонного замовлення, не найкращі відносини з зовнішньополітичними партнерами України.

На посаді міністра Тарана замінить нинішній міністр реінтеграції Олексій Рєзніков.

Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. На останок, як вже зазначалося, було звільнено Андрія Тарана