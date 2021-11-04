Рада призначила заступницю Єрмака міністром економіки, Верещук - міністром реінтеграції

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Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів

На цій посаді Верещук змінила Олексія Рєзнікова, якого перед цим було призначено міністром оборони.

"Вітаю Ірино Андріївно. Бажаю натхнення", - зазначив після голосування Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Іншим рішенням депутати 237 голосами призначили міністром стратегічних галузей Павла Рябікіна.

Після голосування Стефанчук також привітав його з призначенням.

Крім цього парламентарі 256 голосами призначили нинішню заступнию голови Офісу Президента.

Після голосування новопризначені члени уряду склали присягу.

Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. На останок було звільнено з посади міністра оборони Андрія Тарана