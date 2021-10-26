У "Слуг народу" заперечили намір позбавити Разумкова мандата
Жодних розмов про позбавлення мандата народного депутата ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова в фракції "Слуга народу" немає
Про це заявила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, передає RegioNews.
Жодних розмов про це в нашій політичній силі не було. Ці розмови відбуваються лише на певних медіамайданчиках. Ми про це навіть не говоримо. Жодних намірів позбавити мандату Разумкова не було, - сказала вона.
Як повідомлялося, 18 жовтня у "Слузі народу" назвали умову позбавлення Разумкова депутатського мандата.
Раніше, 7 жовтня у "Слуг" ще не вирішили, чи ініціюватимуть складання мандата Разумковим.
Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи.
Також Разумков заявив, що піде до суду, якщо у нього заберуть депутатський мандат.