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26 жовтня 2021, 19:34 19

У "Слуг народу" заперечили намір позбавити Разумкова мандата

26 жовтня 2021, 19:34 19
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Фото з відкритих джерел
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Жодних розмов про позбавлення мандата народного депутата ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова в фракції "Слуга народу" немає

Про це заявила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, передає RegioNews.

Жодних розмов про це в нашій політичній силі не було. Ці розмови відбуваються лише на певних медіамайданчиках. Ми про це навіть не говоримо. Жодних намірів позбавити мандату Разумкова не було, - сказала вона.

Як повідомлялося, 18 жовтня у "Слузі народу" назвали умову позбавлення Разумкова депутатського мандата.

Раніше, 7 жовтня у "Слуг" ще не вирішили, чи ініціюватимуть складання мандата Разумковим.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи.

Також Разумков заявив, що піде до суду, якщо у нього заберуть депутатський мандат.

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