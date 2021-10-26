У "Слуг народу" заперечили намір позбавити Разумкова мандата

Про це заявила в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, передає RegioNews.

Жодних розмов про це в нашій політичній силі не було. Ці розмови відбуваються лише на певних медіамайданчиках. Ми про це навіть не говоримо. Жодних намірів позбавити мандату Разумкова не було, - сказала вона.