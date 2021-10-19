Депутатка Буймістер прокоментувала своє виключення з фракції "Слуга народу"

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Про це розповіла в програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка Людмила Буймістер, передає RegioNews.

Це сталося вперше, я ж прийшла з бізнесу і до політики раніше стосунку не мала. В бізнесі, навпаки, цінується альтернативна точка зору, тому що коли тобі потрібно знайти краще рішення для якоїсь проблеми, то добре чути й тих, хто з тобою згоден, але для керівників цінніше чути тих, хто не згоден, тим більше, якщо вони щось пропонують. Я бачу, що поки що в нашій політичній культурі такого підходу немає, принаймні у цієї поки що монобільшості, скажімо так, умовної. Тому що ми бачимо за результатами останніх голосувань, що де-факто монобільшості ж немає, і доводиться весь час домовлятися з олігархічними групами в парламенті, — сказала вона.

За словами Буймістер, її вітають з виключенням з фракції.

Мене сьогодні, напевно, привітало з цією подією більше людей, ніж зазвичай з днем народження. Я думаю, це говорить сама за себе. Привітало багато виборців, вони пишуть мені слова підтримки в Фейсбуці. Фракція трохи не дочекалася до мого дня народження, тому що вони люблять перед днем народження такі подарунки робити. Потрібно було до наступного пленарного тижня почекати, до 5 листопада, тоді б вони мені такий подарунок зробили. Але я авансом приймаю, — сказала вона.

Депутатка додала, що мотив виключення їй не пояснили.

Мені не пояснили мотивацію. Я вчора трохи запізнилася на засідання фракції, і рішення про ініціювання цієї процедури протягнули швидко, в турборежимі, як багато інших рішень. Без будь-якої можливості поспілкуватися з колегами та відповісти на питання, якщо вони є. Ми бачили, що так само недавно знімали спікера Верховної Ради, так що нічого дивного немає, — сказала вона.

Як повідомлялося, сьогодні "Слуга народу" виключила з фракції нардепку, яка не підтримала законопроєкт про олігархів.