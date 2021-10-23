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23 жовтня 2021, 16:19 1232

Екс-глава Ради Разумков розповів, чим займається після відставки з посади

23 жовтня 2021, 16:19 1232
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Фото з відкритих джерел
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Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що після відставки у нього стало менше вільного часу

Так, в ефірі телеканалу "Україна 24" Разумков наголосив, що у нього з’явилося "багато питань, які потрібно розв’язувати", пише RegioNews.

"Стало менше вільного часу. Більше позитивних емоцій, але я думаю, що це тільки початок - далі буде ще менше… Я всім займаюся… Багато планів, які хочу реалізувати. І багато тих обіцянок, які ми ще давали давно… Але сьогодні більше часу, натхнення, можливостей для того, щоб нарешті повернутися до того, що говорили у 2019 році, що ми обіцяли людям. Ну, і переконати колег, нарешті, цим займатися", - сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи. Згодом Разумков натякнув на власний політичний проєкт і додав, що вважає себе членом фракції "Слуга народу", однак допускає, що його виженуть з неї.

спікер Верховна Рада Дмитро Разумков

 
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