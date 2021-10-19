Разумков вважає себе членом фракції "Слуга народу" однак допускає, що його виженуть з неї

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Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що нині він є членом фракції "Слуга народу", однак не виключає, що його з неї виженуть

Як передає RegioNews про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту

Разумков пояснив, що перестав бути частиною СН через вимогу Регламенту щодо позафракційності президії Верховної Ради.

"Ситуація наступна – свого часу 29 серпня я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступники не входять до складу будь-якої фракції. Але якихось додаткових документів, заяв про виключення, фракція не приймала рішення про виключення – такого не було. Тому після завершення своєї каденції я автоматично повертаюсь до фракції", – заявив він.

Разумков додав, що написав листа главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії щодо цього. Ексспікер також прокоментував можливість створення власної групи депутатів. Він також не виключив можливість створення власної депутатської групи в разі, якщо буде ухвалено рішення про виключення з фракції

На сайті парламенту Дмитро Разумков вказаний як позафракційний депутат.

Нагадаємо, що Верховна Рада 7 жовтня відкликала з посади очільника парламенту Дмитра Разумкова