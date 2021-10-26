У "Слуг народа" отрицают намерение лишить Разумкова мандата
Никаких разговоров о лишении мандата народного депутата экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова во фракции "Слуга народа" нет
Об этом заявила в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, передает RegioNews.
Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. Эти разговоры происходят лишь на определенных медиаплощадках. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова не было, - сказала она.
Как сообщалось, 18 октября в "Слуге народа" назвали условие лишения Разумкова депутатского мандата.
Ранее, 7 октября у "Слуг" еще не решили, будут ли инициировать сложение мандата Разумковым.
Напомним, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа.
Также Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат.