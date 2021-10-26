У "Слуг народа" отрицают намерение лишить Разумкова мандата

Об этом заявила в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, передает RegioNews.

Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. Эти разговоры происходят лишь на определенных медиаплощадках. Мы об этом даже не говорим. Никаких намерений лишить мандата Разумкова не было, - сказала она.