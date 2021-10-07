У "Слуг" ще не вирішили, чи ініціюватимуть складання мандата Разумковим

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У партії «Слуга народу» поки що не ухвалили рішення, чи ініціюватимуть складання мандата народним депутатом Дмитром Разумковим після його відкликання з посади голови парламенту

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у кулуарах парламенту, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми ще не знаємо. Юристи кажуть, що є підстави ... Побачимо, як Разумков працюватиме, - сказав він журналістам в четвер.

Голова фракції зазначив, що таке питання на фракції поки що не розглядалося.

Він каже, що працюватиме на благо виборців. Коли він ішов до Ради - це виборці "Слуги народу". Якщо він працюватиме на благо виборців "Слуги народу" - це одна річ, якщо навпаки - інша, - додав Арахамія.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що такі рішення ухвалює з’їзд партії.

Ми плануємо з'їзд партії десь на середину листопада у зв'язку з моїми можливими кадровими пригодами ... Терміновий позачерговий з'їзд ми навряд чи скликатимемо. Але якщо на плановому з'їзді такі питання можуть ставити делегати, це нормально, будемо їх обговорювати, паралельно вивчимо практику, як думає ЦВК у цьому напрямі, - сказав Корнієнко.

Він також наголосив, що це нестандартна ситуація.

Як повідомлялося, Разумков заявив, що піде до суду, якщо у нього заберуть депутатський мандат.

Водночас Разумков не буде оскаржувати у суді своє відсторонення з посади.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи. Майже одразу "Слуга народу" офіційно висунула Стефанчука на посаду спікера ВР, а на посаду його заступника - Олександра Корнієнка.