Рада звільнила Разумкова з посади спікера

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Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Перед цим перед депутатами виступив вже колишній очільник парламенту та ініціатори його відставки. Вони, зокрема обмінулися звинуваченнями на адресу одне-одного.

Нагадаємо, що у Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.

Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.

У понеділок лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приніс до Апарату Верховної Ради підписи депутатів щодо звільнення очільника парламенту Дмитра Разумкова.