Разумков заявив, що піде до суду, якщо у нього заберуть депутатський мандат

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Як передає RegioNews, про це він розповів в ефірі "Прямого".

"Так, я відстоюватиму своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв, як політик. І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі, голосували – і за мене, і за колег, які працюють у стінах ВРУ. Це вже не про посади, а про людей", - зазначив він.

Нагадаємо, що 5 жовтня Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.