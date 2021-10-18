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18 жовтня 2021, 21:45 2

У "Слузі народу" назвали умову позбавлення Разумкова депутатського мандата

18 жовтня 2021, 21:45 2
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з відкритих джерел
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Партія "Слуга народу" позбавить екс-очільника парламенту Дмитра Разумкова депутатського статусу, якщо він не буде виконувати обіцянки партії на виборах.

Як передає RegioNews про це на брифінгу після засідання фракції монобільшості заявив її лідер Давид Арахамія.

За його словами, партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми "Слуги народу".

"Ми будемо дивитися, яким чином пан Разумков, – його ж обирали виборці "Слуги народу", – якщо він буде діяти в межах тих обіцянок, які "Слуга народу" надавала своїм виборцям, і ми як партія будемо це відчувати, тоді він буде в "безпечній зоні". А якщо навпаки – тоді, напевно, "небезпечно", - розповів нардеп

Нагадаємо, що при обранні головою Верховної Ради у вересні 2019 року Разумков написав заяву про вихід з фракції, адже голова ВРУ має бути позафракційним. Проте наразі він залишається членом політичної партії "Слуга народу". Як відомо він був першим номером партійного списку. Вихід "списочника" з фракції може стати підставою для позбавлення мандату, однак наразі відсутня практика стосовно виходу з фракції депутата у зв’зку з обранням на керівну посаду.

Слуга народа Верховна Рада фракція депутати

 
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