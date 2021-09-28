"Слуги народу" продали до Ради проєкт постанови про дату позачергових виборів мера Кривого Рогу
Проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови подали до Верховної Ради народні депутати від "Слуги народу"
Про це повідомляється на сайті партії "Слуга народу", передає RegioNews.
Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року.
Проєктом постанови передбачається дати доручення ЦВК та Кабміну стосовно організаційного та фінансового забезпечення проведення позачергових виборів.
Сьогодні, разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116, – зазначив один з ініціаторів документа, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.
Як повідомив Андрій Клочко, також зареєстровано проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області (№6114) та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№6115).
Як повідомлялося, 9 вересня Юрій Вілкул попросив Раду призначити дочасні вибори мера Кривого Рогу.
Раніше, 25 серпня, Юрій Вілкул став в.о. мера Кривого Рогу.
Нагадаємо, 15 серпня вбили мера Кривого рогу Костянтина Павлова.