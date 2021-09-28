"Слуги народа" продали в Раду проект постановления о дате внеочередных выборов мэра Кривого Рога

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Проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы подали в Верховную Раду народные депутаты от "Слуги народа"

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года.

Проектом постановления предусматривается дать поручение ЦИК и Кабмину относительно организационного и финансового обеспечения проведения внеочередных выборов.

Сегодня, вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрирован за №6116, – отметил один из инициаторов документа, глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Как сообщил Андрей Клочко, также зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области (№6114) и Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области (№6115).

Как сообщалось, 9 сентября Юрий Вилкул попросил Раду назначить досрочные выборы мэра Кривого Рога.

Напомним, 15 августа убили мэра Кривого Рога Константина Павлова.