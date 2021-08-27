"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах

Місто розбурхують чутки про версії смерті мера Костянтина Павлова, про реальні мотиви самоусунення екссекретаря Криворізької міськради від "Слуги народу" Олександра Котляра і, звичайно, про можливих кандидатів на посаду міського голови

Місто розбурхують чутки про версії смерті мера Костянтина Павлова, про реальні мотиви самоусунення екссекретаря Криворізької міськради від "Слуги народу" Олександра Котляра і, звичайно, про можливих кандидатів на посаду міського голови

Фото: rudana.com.ua

Як з'ясував RegioNews, Кривий Ріг перебуває в очікуванні - на яку дату Верховна Рада призначить перевибори мера, крісло якого звільнилося після трагічної загибелі Костянтина Павлова. Ситуація ж у самій міській владі та політичні коментарі ззовні, причому з найвищих київських кабінетів, лише додає городянам відчуття хаосу.

Так, відразу ж після звістки про відставку секретаря Криворізької міськради Олександра Котляра, що представляє президентську партію, голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко назвав таке рішення однопартійця "зрадою", зажадав скласти депутатський мандат і пригрозив: якщо не по своїй волі, то його "підуть" за процедурою відкликання. І тут же став на захист криворізьких "слуг народу", назвавши "цинічними і безвідповідальними спекуляціями" слова сина загиблого мера Павлова з трибуни міськради про нібито плани захопити владу в місті представниками президентської політичної сили.

Версії загибелі Павлова

Дійсно, "політична" версія загибелі Павлова - одна з найбільш обговорюваних серед городян. Як відомо, "клан Вілкулів" в особі ексмера Юрія Вілкула і його сина-політика Олександра Вілкула давно де-факто при владі в багатому промисловому місті Кривому Розі, де цілий ряд груп впливу абсолютно не проти отримати нові доступи до міського господарства. При цьому говорять і про "протиборчі" з Вілкулами групи, і про "внутрішньовидову" боротьбу всередині самого"сімейства". У версіях смерті Павлова також звучить як "доведення до самогубства", так і взагалі ретельно сплановане вбивство.

Версію вбивства активно озвучували й партійний керівник Павлова з ОПЗЖ Вадим Рабінович, й найближчий друг Павлова з дитячих років - вищезгаданий Олександр Вілкул. Обидва в один голос заявляли, що загиблий напередодні трагедії був у прекрасному настрої і будував плани на майбутнє, що не може свідчити про його намір вчинити суїцид. Рабінович, до речі, додав конспірології, заявивши, що на місце вбивства першими прибули співробітники СБУ і нібито дві години не пускали поліцію на місце злочину.

Фактично питань у цій історії реально більш ніж достатньо. Чому Павлов, перебуваючи у відпустці, залишив сім'ю на морі та за кілька днів до смерті повернувся додому? Чи справді напередодні трагедії над його будинком кружляли безпілотники, а він боявся підходити до вікон, як про це написало лояльне до Вилкулів місцеве видання? Відео з камер спостереження останніх годин життя Павлова з'явилися в мережі, проте остаточних відповідей на всі питання так і не дали.

"Гуляють" версії і про величезний невиплачений борг Павлова перед "бандитами", які нібито профінансували його передвиборчу кампанію, і про виявлені держаудиторами грандіозні суми, виведені з міської скарбниці, за які міг світити чималий термін. У підсумку чи буде офіційно оголошена причина смерті відповідати дійсності, напевно так і залишиться загадкою.

Чому ретирувався "слуга"

Тим часом поживу для роздумів додала раптова відмова секретаря Криворізької міськради Олександра Котляра виконувати обов'язки мера. Як стверджують в кулуарах міськради, він в страху за своє життя зібрався покинути не тільки Кривий Ріг, а й Україну. Те, що Котляр був "чужорідним тілом" в структурі "Слуги народу" і не являв собою істинного опозиціонера "сім'ї Вілкулів", говорили давно.

І навряд чи варто було очікувати, що він зі своєю нечисленною фракцією зможе "перемогти" правлячу більшість у сесійній залі і "вілкулівський" виконком, витримати закиди в умисному "захопленні влади" і забезпечити перемогу кандидата від "слуг" на перевиборах. Але найголовніше - впоратися з наростаючими як сніжний ком міськими проблемами та забезпечити тепло в будинках криворіжців при "космічних" боргах населення за комуналку.

Іншою версією відходу Котляра називають "договорняк", при якому Вілкули просто "купили" у місцевого осередку "СН" під керівництвом Юрія Корявченкова ("Юзика") посада секретаря міськради. Однак, як випливає з офіційної заяви Корявченкова, Котляр прийняв рішення про відхід без відома однопартійців. Так чи інакше, він ретирувався, але чого не зробив перед відставкою, так це не подав клопотання до Верховної Ради про призначення позачергових виборів мера. Тепер його має подати новообраний секретар міськради Юрій Вілкул.

Повернення до штурвалу Вілкула-старшого

Обрання Вілкула відбулося в дусі часів СРСР - він виявився єдиною кандидатурою, і за нього набралася необхідна більшість з 33 голосів. Голосування було таємним, проте неважко здогадатися, що при опозиційності фракції "Сили людей" і відсутності в залі депутатів від "Слуги народу" це були голоси депутатів від ОПЖ, "Блоку Вілкула "Українська перспектива" і "Європейської солідарності".

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Спочатку подейкували, що" Дід", як називають у Кривому Розі Вілкула-старшого, може "відтягнути" вибори аж до кінця каденції діючої міськради. І підстави для таких домислів були. До речі, на час відпустки Павлова ще за його життя його обов'язки виконував не секретар міськради Олександр Котляр, як це має бути за законом, а чомусь перший заступник мера Євген Удод. А наступного дня після смерті Павлова - 16 серпня - якимось чином в. о. міського голови став ще один віцемер Олександр Катриченко.

Втім, потім припущення про дату виборів змінилися - заговорили про перевибори в березні 2022 року, після яких Юрій Григорович відійде від справ, оскільки здоров'я не дозволяє "тягнути" на собі таку посаду. Не секрет, що міськвиконком постійно стрясають перевірки то від правоохоронців, то від фіскалів, так що навряд чи в кріслі мера Кривого Рогу при "опозиційності" до виконавчої вертикалі можливо зберігати спокій.

Що далі чекає на Кривий Ріг

Очевидно, що "викурити" з Криворізької міськради та виконкому "клан Вілкулів" - завдання не з простих. Не секрет, що Павлов був членом "клану" і не був повноправним керівником міста. Найбільший вплив на управління міським господарством приписують Олександру Вілкулу, який не займає жодної посади і не є депутатом жодної ради. Кажуть, що без його дзвінка в Криворізькій мерії важливі питання не вирішуються. "Злив" Котляра очевидно залишив "вілкулівські" розклади в місті, додаючи шансів кандидатам з "клану" зберегти статус-кво і після перевиборів. При цьому неважливо - чи буде це кандидат від "Блоку Вілкула" або від ОПЗЖ, адже Кривий Ріг вже показав лояльність до партій під біло-блакитними прапорами.

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Хто це буде персонально - поки велике питання, але, швидше за все, не Вілкул-старший. Наскільки б очевидною не здавалася кандидатура Вілкула-молодшого, він також навряд чи піде на вибори, віддавши перевагу "кинути на амбразуру" одного зі своїх відданих друзів. Це або віцемер Кривого Рогу Олександр Катриченко, або, з меншою ймовірністю, - перший заступник міського голови Євген Удод, оскільки останній у минулому зазнав значних репутаційних втрат, перебуваючи в розшуку Інтерполу. Або ж радник покійного мера Павлова, нардеп минулого скликання від "Опоблоку" Андрій Гальченко.

Очікувано конкуренцію кандидату від "сім'ї Вілкулів" складе представник "Слуги народу", адже президент Володимир Зеленський родом з Кривого Рогу, і це місто для нього - важливе для вирішення іміджеве завдання. З найбільш очевидних кандидатів - "Юзик" або бізнесмен-аграрій, голова фракції "СН" у Криворізькій міськраді Олександр Фастовець. Кажуть, що ці двоє досить близькі та діють спільно.

Втім, чи влаштують такі кандидатури центральне керівництво "слуг" - те ще питання, адже Юзик так і не зміг здобути широкої любові й популярності серед криворіжців, а відхід Котляра показав його неспроможність в ролі "партійного будівничого". Не виключено, що кандидатурою від "Слуги народу" може стати якийсь протеже Ріната Ахметова "а-ля" Дмитро Шевчик, як це вже було на останніх мерських виборах, або інший місцевий представник криворізького дивізіону "Метінвесту". І можна прогнозувати, що будь-яка більш-менш прохідна така кандидатура буде схвалена партією влади. Так як "екватор" президентства Зеленського близько, а підтримка рідного 650-тисячного Кривого Рогу для нього надзвичайно важлива.