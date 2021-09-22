Комітет ВР дав зелене світло виборам мера Кривого Рогу навесні 2022 року

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Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав призначення дострокових виборів мера Кривого Рогу 27 березня 2022 року

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепа Олександра Качури.

"Щойно Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування розглянув питання і одноголосно підтримав призначення проведення виборів мера Кривого Рогу на 27 березня 2022 року. Далі голосування в Раді", - написав парламентар.

Нагадаємо, що призначити дострокові вибори мера Кривого Рогу на березень наступного року запропонував в.о. мера міста Юрій Вілкул, який тимчасово очолив місто після вбивства свого соратника Костянтина Павлова, а також відставки з посади секретаря міськради представника "Слуги народу".