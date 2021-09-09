Юрій Вілкул попросив Раду призначити дочасні вибори мера Кривого Рогу

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Виконуючий обов’язки мера Кривого Рогу Юрій Вілкул спрямував звернення до ВерховноЇ Ради щодо призначення дочасних виборів мера Кривого Рогу на березень 2022 року та інші необхідні для цього документи

Про це пише RegioNews з посиланням на "Перший міський".

"Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", звертаюся до Верховної Ради України із проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у зв'язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича", - йдеться у зверненні Юрія Вілкула

Також Юрій Вілкул висловив надію, що вибори пройдуть у суворій відповідності до законодавства.

Нагадаємо, що Костянтина Павлова знайшли мертвим у його будинку у селі Вільне. Поліція в процесі розслідування відкинула версію про вбивство політика і, наразі, основними версіями загибелі Павлова є самогубство та доведення до самогубства.