ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата в депутати від "Слуги народу"
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в депутати в окрузі №197(Черкаська область) ще одного Віталія Олександровича Войцехівського
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу комісії.
Зазначається, що на відміну від мера міста Золотоноша, який, як відомо балотується від партії "Слуга народу".
Особа змінила своє ім'я 14 вересня (до зміни - Віктор Олександрович Шевченко), а як місце роботи вказана громадська спілка "ЗолотИніська міська рада".
Раніше в окрузі кандидатом від партії "Слуга народу" був зареєстрований Войцехівський Віталій Олександрович, Золотоніський міський голова.
Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчком зареєстрував кандидатом в нардепи ще одного висуванця партії "Слуга народу" - очільника Херсонської ОДА Сергія Козиря.
Раніше повідомлялося, що 20 вересня "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати.
У той же день стало відомо, що на довибори в Раду по двох округах зареєстровано вже 27 кандидатів.
Нагадаємо, 1 вересня в Україні стартував виборчий процес з проміжних виборів народних депутатів у 184(Херсонська область) та 197(Черкаська область)