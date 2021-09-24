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24 вересня 2021, 17:41 309

ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата в депутати від "Слуги народу"

24 вересня 2021, 17:41 309
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з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в депутати в окрузі №197(Черкаська область) ще одного Віталія Олександровича Войцехівського

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу комісії.

Зазначається, що на відміну від мера міста Золотоноша, який, як відомо балотується від партії "Слуга народу".

Особа змінила своє ім'я 14 вересня (до зміни - Віктор Олександрович Шевченко), а як місце роботи вказана громадська спілка "ЗолотИніська міська рада".

Раніше в окрузі кандидатом від партії "Слуга народу" був зареєстрований Войцехівський Віталій Олександрович, Золотоніський міський голова.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчком зареєстрував кандидатом в нардепи ще одного висуванця партії "Слуга народу" - очільника Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати.

У той же день стало відомо, що на довибори в Раду по двох округах зареєстровано вже 27 кандидатів.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні стартував виборчий процес з проміжних виборів народних депутатів у 184(Херсонська область) та 197(Черкаська область)

Слуга народа ЦВК партія вибори

 
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